Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (12.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Die Gesellschaft habe heute den Zukauf von 3.672 Wohnungen vermeldet und den Wohnungsbestand somit sehr deutlich ausgebaut. Dieser sei von bisher ca. 8.800 Wohnungen auf nunmehr rund 12.450 Wohnungen um rund 40% erhöht und somit das mittelfristige Ziel von 11.000 Einheiten bereits jetzt deutlich überschritten. Die erworbenen Einheiten lägen im Ruhrgebiet sowie in Kaiserslautern und Bielefeld, wodurch die bestehenden Cluster weiter vergrößert würden und das Unternehmen somit von weiteren Skaleneffekten profitieren könne. Die vermietbare Wohnfläche des akquirierten Portfolios betrage 221 Tsd. qm und der Leerstand liege bei etwa 9%. Das Unternehmen gehe davon aus, diesen Leerstand in den nächsten ein bis zwei Jahren deutlich auf 3% bis 5% reduzieren zu können.Neben dem Leerstandsabbau bestehe ebenfalls weiteres Ergebnissteigerungspotenzial bei den Mieten, da das derzeitige Mietniveau teilweise signifikant unter dem aktuellen Marktniveau liege. Die erworbenen Einheiten würden mehr als 14 Mio. CHF an jährlichen Ist-Mieteinnahmen generieren und die Soll-Miete des Gesamtportfolios steige somit um 16 Mio. CHF auf 62 Mio. CHF. Der Wert des Bestandsportfolios steige durch die Transaktion auf rund 1,1 Mrd. CHF. Über Verkäufer und den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die Analysten würden jedoch von einer Rendite von rund 6% ausgehen. Das Closing der Transaktion sei für Ende 2019 vorgesehen, wodurch die Mieterträge in 2020 für volle 12 Monate zum Ergebnis beitragen würden.Im Zuge der verkündeten Transaktion habe das Unternehmen ebenfalls einen Ausblick auf den Net Asset Value je Aktie nach Marktwerten gegeben. Zum Jahresende werde hier ein Wert von 39,00 CHF verwässert bzw. 45,00 CHF unverwässert erwartet. Die Analysten sähen dies als realistisch an.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Peach Property Group-Aktie. (Analyse von 12.09.2019)