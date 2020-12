PaySafe Group wolle den Börsengang in New York über einen Zusammenschluss mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) bewerkstelligen. Das Unternehmen wolle sich zu diesem Zweck von der Foley Trasimene Acquisition Corp II als Mantelgesellschaft übernehmen lassen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Paysafe Group solle dabei einschließlich Schulden mit rund 9 Mrd. USD bewertet werden. Das wäre ein deutlicher Wertzuwachs seit die Finanzinvestoren Blackstone und CVC das Unternehmen im Jahr 2017 für rund 4 Mrd. USD übernommen und von der Börse genommen hätten. Beide Gesellschaften wollten auch nach dem erneuten Börsengang die größten Anteilseigner der Paysafe Group bleiben.



Die Paysafe Group dürfte von den allgemeinen Branchetrends profitiert haben, die auch PayPal, Square und Co in diesem Jahr kräftiges operatives Wachstum und deutliche Kursgewinne beschert hätten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Analyse. (Analyse vom 07.12.2020)



Unternehmensprofil:



Die Paysafe Group (ISIN: US7045131007, WKN: nicht bekannt) mit Hauptsitz in London bietet Dienstleistungen rund um die Zahlungsabwicklung an und ermöglicht es seinen Kunden, Online-Zahlungen entgegenzunehmen. Zum Angebot gehören auch Prepaid-Zahlungskarten und digitale Geldbörsen, die schnelle und günstige Überweisungen über Landesgrenzen hinweg ermöglichen. (07.12.2020/ac/a/n)



