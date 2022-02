Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

107,04 EUR +1,67% (09.02.2022, 15:29)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

106,70 EUR 0,00% (09.02.2022, 15:12)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

106,64 USD -0,06% (08.02.2022, 15:14)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Nachdem PayPal bei der Zahlenvorlage in der Vorwoche die bisherige Wachstumsstrategie zumindest teilweise in den Wind geschossen habe, wolle das US-Unternehmen in Zukunft offenbar stärker auf Krypto- und Blockchain-Themen bauen. Das lieferet der gestrauchelten Aktie im vorbörslichen US-Handel zumindest moderaten Rückenwind.Laut einer Unternehmensmitteilung habe PayPal ein sechsköpfiges Expertengremium für den Themenkomplex Blockchain, Krypto und Digitalwährungen (BCDC) zusammengestellt. Neben der Weiterentwicklung aktueller und künftiger Produkte sei dies auch Teil der übergeordneten "Mission, den Weg zu einem erschwinglicheren, effizienteren und integrativeren digitalen Finanzsystem zu ebnen", so Jose Fernandez da Ponte, der bei PayPpal für die globale Geschäftsentwicklung verantwortlich sei.Das interdisziplinäre Beraterteam setze sich aus "einigen der weltweit führenden Experten in den Bereichen Kryptographie, dezentrale Technologie, Regulierung, Wirtschaft und Kapitalmärkte" zusammen, so da Ponte weiter.Zu den Mitgliedern würden neben Peter Briger Jr., Co-Chef der Fortress Investment Group, auch Wissenschaftler prominenter US-Elite-Hochschulen gehören - etwa Finanzprofessorin Antoinette Schoar vom MIT oder Juraprofessor Chris Brummer von der Georgetown University.Konkrete Projekte, mit denen sich das hochkarätig besetze Expertenteam beschäftige, verrate Paypal noch nicht. "Wir freuen uns darauf, weitere Neuigkeiten zu teilen, wenn wir unsere Präsenz in diesem spannenden Bereich weiter ausbauen", heiße es in dem Statement lediglich.Das Unternehmen vermittele aber damit zumindest den Eindruck, dass sich im zukunftsträchtigen Wachstumssegment rund um Blockchain und Kryptowährungen etwas tue. Nach dem Kurshorror der letzten Woche sei das immerhin ein erstes Signal, wie es in Zukunft weitergehen könne.An der Börse werde der Krypto-Vorstoß moderat positiv aufgenommen. Im vorbörslichen US-Handel lege die Aktie rund 1,5% zu und könne sich damit von ihrem Mehrjahrestief vom Vortag absetzen. Für Entwarnung sei es mit Blick auf das schwer angeschlagene Chartbild allrdings noch zu früh. "Der Aktionär" rate dazu, eine nachhaltige Bodenbildung abzuwarten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link