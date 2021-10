Die Aktien von Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) seien gestern um 14,8% eingebrochen. Laut einem Bericht habe die Pharmagesellschaft Schwierigkeiten, die hohen Qualitätsanforderungen bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffes einzuhalten.



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) habe in Q3 von der hohen Nachfrage nach Coronatests profitiert. Der Konzern habe sowohl Umsatz als auch Ergebnis stärker als erwartet zu steigern vermocht und habe den Gewinnausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Die Anleger hätten erfreut reagiert, wodurch der Aktienkurs um 3,3% habe zulegen können.



Die Lufthansa-Aktien (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hätten es nach der Kapitalerhöhung weiter schwer: Gestern hätten sie einen Rückgang von 4,8% hinnehmen müssen und seien somit der schwächste Wert im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) gewesen. Dass die US-Fluggesellschaft United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) im dritten Quartal dank des langsam wieder zunehmenden Reiseverkehrs deutliche Geschäftszuwächse verbucht und insgesamt etwas besser als erwartet abgeschnitten habe, sei offensichtlich kein Treiber gewesen. (21.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Internet-Bezahldienst PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) plant Insidern zufolge eine milliardenschwere Übernahme der Online-Pinnwand Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach Angaben vermeintlich informierte Kreise solle PayPal bereits über einen Kauf verhandeln. Gerüchten zur Folge solle PayPal USD 70 je Pinterest-Aktie bieten, was mit dem daraus resultierenden Kaufpreis von insgesamt USD 45 Mrd. die bisher größte Übernahme eines Social-Media-Konzerns darstellen würde. PayPal-Aktionäre reagiert hätten wenig erfreut und hätten die Aktie um 4,9% tiefer geschickt; Pinterest-Aktien hingegen seien stark nachgefragt gewesen, was den Kurs um 12,8% in die Höhe habe schnellen lassen.