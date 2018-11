Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Florian Spichalsky von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Ein Genehmigungsverfahren für Kredite in wenigen Minuten. Nur ein paar Klicks und PayPal entscheide, ob der Antragsteller ein Darlehen bekomme oder nicht. Bei Überweisungen zwischen Freunden und im Onlinehandel sei PayPal den deutschen Banken längst überlegen. Nun greife das Unternehmen, das hierzulande lediglich als Online-Bezahldienst bekannt sei, die Sparkassen und Volksbanken erstmals im Unternehmensgeschäft an und möchte damit nichts Geringeres als das Filetstück im Finanzsektor. "PayPal Businesskredit ist eine Erweiterung unseres Angebots für den deutschen Markt", so der Deutschlandchef Michael Luhnen.Damit mache das Unternehmen Jagd auf das meist so bürokratische Kreditgeschäft der großen Geldhäuser und reagiere auf die Ergebnisse einer Studie der KfW. Mittelständler und kleine Unternehmen würden oft gar kein Kredit beantragen, weil sie dafür zu viele Sicherheiten hinterlegen müssten oder der Antrag schlicht zu lange dauere, heiße es in dem Dokument. Außerdem seien die Öffnungszeiten von Bank-Filialen eine große Herausforderung für viele Unternehmer. "In Großbritannien haben wir gesehen, dass 70 Prozent der Kredite außerhalb der Öffnungszeiten beantragt werden", so Deutschlandchef Luhnen.Was in den USA, Australien und Großbritannien "Working Capital" heiße, werde in Deutschland unter "PayPal Businesskredit" laufen. Das Unternehmen selbst nenne dieses Geschäftsmodell die "Demokratisierung von Finanzdienstleistern". Deutschland sei nach den USA und Großbritannien der drittwichtigste Markt. In den drei bereits erschlossenen Märkten habe Paypal Kredite in Höhe von sechs Milliarden Dollar vergeben. 85 Prozent der Händler, die ein Darlehen erhalten hätten, hätten ein weiteres beantragt und damit ein 1,4-mal schnelleres Wachstum erzielt, als Unternehmen, die kein Kredit aufgenommen hätten.Wie würden die Händlerdarlehen funktionieren, die PayPal-Chef Dan Schulman bereits vor anderthalb Jahren für den deutschen Markt angekündigt habe? Das Prinzip sei denkbar einfach: Kleine und mittelständische Unternehmen könnten sich unbürokratisch Geld leihen - online und damit unabhängig von Öffnungszeiten. In nur neun Schritten rechne PayPal aus, wie viel Geld der Kunde bekomme. Voraussetzung: Ein PayPal-Geschäftskonto seit mindestens einem Jahr und ein Jahresumsatz von mindestens 12.000 Euro. Zum Deutschland-Start beschränke PayPal das Kreditvolumen auf 24.999 Euro. Einmal abgeschlossen, so werbe der Finanzdienstleister, gehe das Geld unmittelbar auf dem Kundenkonto ein."Aufwendige Prozesse bei der Beantragung eines Kredits stellen für Händler eine echte Hürde dar. Niemand will da tagelang warten", so Luhnen. Dabei verlasse sich der Online-Bezahldienst ausschließlich auf die eigenen Daten, die er über den Händler ohnehin gesammelt habe, und rufe diese nicht bei der Schufa ab. Die Kredite würden trotzdem nicht häufiger ausfallen, betone das Unternehmen.Auch für Anleger lohne sich der Blick auf die einstige eBay-Tochter. Jüngst habe das Unternehmen solide Quartalszahlen präsentiert. Der im Zuge der boomenden US-Wirtschaft florierende Internethandel sei sicher ein Grund, weshalb der Gewinn des Unternehmens im dritten Quartal um 24 Prozent auf 607 Millionen Euro gestiegen sei. Auch die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gewachsen. So verwundere es nicht, dass Glenn Greene, Analyst vom Investmenthaus Oppenheimer, eine überdurchschnittlich Kursentwicklung der Wertpapiere erwarte. Die neuen Partnerschaften mit Walmart und American Express hätten die Wettbewerbsposition deutlich verbessert. Derzeit seien die Aktien des Fintech-Unternehmens für rund 77 Euro zu haben.Eine weitere Innovation: PayPal-Kunden könnten künftig mit Google Pay bezahlen - vorausgesetzt sie würden ein Android-Smartphone nutzen und der Händler akzeptiere kontaktlose Zahlungen. Diese Kooperation mit dem Tech-Giganten Google komme zu einem günstigen Zeitpunkt, denn PayPal versuche schon lange Zeit in den stationären Handel zu kommen. Bisher ohne Erfolg. Der gemeinsame Versuch mit Vodafone sei zuletzt gescheitert. Aber auch Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken würden eigene Lösungen an den Start bringen. Werde der PayPal-Dienst flächendeckend genutzt, könnte das neben dem Geschäftskredit zu einem weiteren Problem für die Banken werden. Zwar würden die PayPal-Nutzer auch weiterhin ein hinterlegtes Bankkonto brauchen, allerdings würden den etablierten Geldhäusern nun wertvolle Kundendaten entgehen.Die entscheidende Frage sei: Wer entwickle am Schnellsten ein benutzerfreundliches System, das ausnahmslos sicher sei. Zwar werbe der US-Bezahldienstleister massiv mit Sicherheitsversprechen, nur könne er diese nicht immer einhalten. Auf 80 Seiten Kleingedrucktem stünden etliche Einschränkungen, gegen die Verbraucherschützer bereits klagen würden. Dass die Nutzer auch vor Hackerangriffen nicht hundertprozentig geschützt seien, könnte früher oder später zu einem großen Problem werden.Zurück zum Geschäftskredit: Was in den USA, Großbritannien und Australien bereits gut funktioniere, könnte auch in Deutschland, dem drittwichtigsten Markt des digitalen Finanzdienstleisters, großes Wachstumspotenzial bedeuten. Mit dem Geschäftskredit wolle PayPal bereits bestehende Kunden noch enger an sich binden und gleichzeitig kleine und mittelständische Unternehmen für sich gewinnen. Bei der Commerzbank nehme man diese Nachricht jedenfalls sehr ernst. In Deutschland sei dieser Markt für Finanzdienstleister "unverändert hoch attraktiv", betone der Bereichsvorstand Ulrich Coenen. Der neue Mitbewerber sei zwar eine Herausforderung, doch sei man mit der Kombination aus digitaler Kompetenz und lokaler Nähe gut aufgestellt. Ob Lokalität im Zeitalter der Digitalisierung tatsächlich ein Wettbewerbungsvorteil sei, bleibe fraglich. Klar sei jedenfalls, dass das US-Unternehmen große Schritte hin zu vollwertigen Bank mache. (Analyse vom 09.11.2018)