PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (11.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal finde einfach keinen Boden. Im turbulenten Handel an der Wall Street habe sie am Dienstag abermals ein neues Mehrjahrestief markiert und notiere nun so tief wie seit Ende 2018 nicht mehr. "Der Aktionär" ziehe bei der Spekulation auf ein Comeback des einstigen Payment-Überfliegers jetzt die Notbremse.Es sei noch keine zehn Monate her, da sei die PayPal-Aktie zum Rekordkurs von 310,16 Dollar gehandelt worden. Von dort aus sei es jedoch steil bergab gegangen. Bereits in der Vorwoche sei sie unter den Tiefpunkt des Corona-Crashs im März 2020 gefallen. Damit habe der einstige Pandemie-Profiteur seine zwischenzeitlichen Gewinne vollständig abgegeben.Die Talfahrt gehe dennoch ungebremst weiter. Nachdem der Kurs zu Wochenbeginn zeitweise bereits unter die 80-Dollar-Marke gerutscht sei, sei es am gestrigen Dienstag bis auf 76,13 Dollar nach unten gegangen. Das entspreche dem tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren und einem Abschlag von 75 Prozent auf das Allzeithoch.Seien es anfangs Sorgen um die getrübten Wachstumsaussichten, schwache Zahlen und ein plötzlicher Strategieschwenk des Managements gewesen, was die Anleger in die Flucht geschlagen habe, sei es nun vor allem das von Zins- und Rezessionsangst geprägte Marktumfeld, das auf der Aktie laste. Der von einigen Analysten im Anschluss an die Q1-Zahlen erhoffte "Reset" gelinge unter diesen Vorzeichen bislang nicht - zumindest mit Blick auf die Kursentwicklung.Stattdessen sei die Aktie im Frankfurter Handel am Dienstag unter den Stoppkurs des "Aktionär" bei 74 Euro gerutscht. Die im März begonnene Spekulation auf ein Comeback sei damit gescheitert.Vor einem Wiedereinstieg sollten Anleger eine nachhaltige Trendwende im Chart abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link