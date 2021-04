Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als erstes ausländisches Unternehmen überhaupt habe PayPal im Januar die Komplettübernahme eines chinesischen Zahlungsabwicklers abgeschlossen. Knapp drei Monate später verkünde der US-Konzern nun erstmals konkrete Pläne mit der Plattform GoPay. So viel vorweg: Mit den chinesischen Mega-Konzernen Alibaba und Tencent wolle man sich (noch) nicht anlegen.Nach dem Abschluss der GoPay-Übernahme wolle PayPal nun eine digitale Geldbörse für den chinesischen Markt an den Start bringen, die speziell für grenzüberschreitende Transaktionen ausgelegt sei. Entsprechende Pläne habe Hannah Qiu, CEO des China-Geschäfts von PayPal, bei einer Veranstaltung von CNBC verkündet."Unser zukünftiges Geschäft wird vornehmlich aus grenzüberschreitenden Transaktionen bestehen. Unser Wert stammt zu einem wachsenden Teil aus Übersee", so die PayPal-Managerin. Der Grund: Dort gebe es 377 Millionen private Nutzer und über 20 Millionen Firmenkunden. PayPal habe ein großes Netzwerk solcher Nutzer und wolle eine Brücke für den Austausch von Waren mit China bauen.Mit dem Fokus auf internationale Transaktionen vermeide es PayPal zunächst, ins Gehege der großen chinesischen Rivalen Alipay und WeChat Pay zu kommen. Die beiden Payment-Plattformen würden zur Alibaba-Tochter Ant Financial beziehungsweise dem chinesischen Internet-Riesen Tencent gehören und seien mit jeweils mehr als einer Milliarde Nutzer die dominierenden Bezahldienste in China. Zum Vergleich: PayPal selbst sei zuletzt auf insgesamt 377 Millionen aktive Accounts gekommen."Der Aktionär" werte den Schritt nach China in jedem Fall positiv, denn damit unterstreiche PayPal die Wachstumsambitionen und eröffne sich Zugang zu einem weiteren Milliardenmarkt. Die Aktie zähle auch weiterhin zu den Favoriten im Payment-Sektor.Anleger setzen auf neuen Schwung für die dynamische Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate und den Ausbruch auf neue Höchststände, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link