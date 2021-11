Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

164,68 EUR -0,69% (29.11.2021, 17:18)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

164,30 EUR -1,53% (29.11.2021, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

185,04 USD -1,46% (29.11.2021, 17:04)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (29.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Während sich die großen US-Indices zu Wochenbeginn moderat von den Corona-bedingten Verlusten am Freitag erholen würden, gehe es für die PayPal-Aktie weiter bergab. Das ohnehin angeschlagene Chartbild trübe sich damit immer weiter ein und mache wenig Hoffnung auf einen schnellen Rebound.Im leicht positiven Gesamtmarkt verliere die Aktie von PayPal am Montag weitere zwei Prozent und markiere bei 182,43 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Der einstige Top-Performer notiere damit seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent im Minus. Ausgehend vom Allzeithoch bei 310,16 Dollar von Ende Juli habe sie inzwischen sogar mehr als 40 Prozent an Wert verloren.Selbst wenn auf dem aktuellen Niveau bereits viel Negatives eingepreist sei, gelinge es den Bullen einfach nicht, das Ruder herumzureißen.Die Aktie stecke inzwischen mitten in der ausgewachsenen Korrektur. Nachdem diverse Unterstützungen im Chart bereits gerissen worden seien, rücke nun das Korrekturtief von Ende September 2020 im Bereich von 176 Dollar in den Fokus.Vor einem Wiedereinstieg sollten Anleger eine Trendwende oder zumindest eine Stabilisierung im Chart abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: