PayPal ermöglicht Online-Zahlungen über Computer und mobile Endgeräte auf der ganzen Welt. Bildquelle: Nopparat Khokthong - 1052476133 / Shutterstock.com

Nach der Abspaltung von der eBay Corp. konnte sich PayPal deutlich besser aufstellen. Der Plan des Großinvestors Carl Icahn, isoliert eine größere Wertsteigerung zu erzielen, ist aufgegangen. Die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) hat seit der Ausgabe am 24. Juli 2015 168,4% gewonnen und liegt aktuell bei 78,84 Euro.



Um die Marktposition auszubauen, hat das Unternehmen bereits unter der Obhut von eBay die Expansion durch Übernahmen voranzutreiben. Als prominentes Beispiel gilt hier die Venmo-App, die sich vor allem in den USA großer Beliebtheit erfreut. Mit der App ist es unkompliziert möglich, unter Freunden oder mit Dienstleistern wie AirBnB oder Uber Transaktionen abzuwickeln. In den USA werden jährlich über 7 Mrd. US-Dollar über Venmo überwiesen. Trotz einer Datenschutzlücke, über die die Bezahl-App Venmo Nutzerdaten öffentlich macht, ist der Erfolg ungebrochen.



Daher hat PayPal auch weiterhin große Expansionspläne. Um das Wachstum weiter voranzutreiben, ist das Unternehmen gewillt, weitere Übernahmen durchzuführen. Etwa drei Milliarden Dollar sollen jährlich für Übernahmen bereitstehen. Damit will sich PayPal neues, spezifisches Know-how aneignen und weiter diversifizieren. So wurde im Mai 2018 der schwedische Hersteller von Kartenlesegeräten und mobile Zahlungsdienst iZettle für 2,2 Milliarden US-Dollar gekauft.



Ebenfalls in diesem Jahr hat PayPal die Dienste Hyperwallet für 400 Millionen US-Dollar und Simility für 120 Millionen US-Dollar übernommen. Hyperwallet bietet Zahlungsdienste für private Anbieter und kleine Unternehmen an, während Simility eine Plattform für Betrugsprävention und Risikomanagement darstellt. PayPal bleibt seinem Metier damit treu, erweitert aber kontinuierlich die Leistungen und die Klientel. Die Übernahmen haben keinen bleibenden Eindruck beim Kurs der PayPal-Aktie hinterlassen. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnte die Aktie ein Plus von 51,2 % verzeichnen.



Es gibt aktuell auch keinen Grund daran zu denken, dass der Aufstieg von PayPal endet. Zahlreiche Kooperationen mit großen Zahlungsdienstleistern wie VISA und Tech-Firmen wie Google, Microsoft und Alibaba werden auch in Zukunft für weiteres Wachstum sorgen. Die Kursziele und Ratings vor den Q2-Zahlen wurden bereits von einigen Analysten auf 100 US-Dollar gesetzt.



Neue Erhebungen sehen hier keinen Abbruch. Der Analyst John Beck von KeyBanc Capital Markets hat das Kursziel zuletzt auf 105 US-Dollar nach oben korrigiert. Grund hierfür ist die bevorstehende Einführung der Kreditkarte von Venmo. Auch die US-Investmentbank Jefferies hob das Kursziel von 100 US-Dollar auf 110 US-Dollar an. Im Vergleich zur restlichen E-Commerce-Branche erwarten die dortigen Analysten ein stärkeres Wachstum.



Trotz des bislang großen Kursanstiegs kann die PayPal-Aktie also immer noch mit viel Potential aufwarten. Die insgesamt abgewickelten Zahlungen lagen im zweiten Quartal 2018 bei 139,4 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 29% zum Vorjahresquartal entspricht. Daraus konnte der Konzern einen Umsatz von 3,86 Mrd. US-Dollar generieren. Die Quartalszahlen zum dritten Quartal werden am 18.10.2018 veröffentlicht. Ob das Wachstum weiter anhält, wird sich dann zeigen. (13.09.2018/ac/a/n)









San Jose (www.aktiencheck.de) -In vielen Bereichen lösen moderne Zahlungsmethoden die althergebrachten immer mehr und mehr ab. Während beim Einkaufen das Bargeld langsam verschwindet, erfahren im Internet Zahlungsdienstleister deutlichen Zulauf. Dazu gehört auch der US-amerikanische Anbieter PayPal.Im Sommer lag die Kundenzahl noch bei 244 Millionen, mittlerweile nutzen mehr als 250 Millionen Menschen weltweit den Zahlungsdienst. PayPal ist in verschiedenen Bereichen einsetzbar und wird sowohl von Händlern und Kunden für das Bezahlen von Bestellungen verwendet als auch für das Bezahlen von Dienstleistungen. Selbst im Glücksspiel ist PayPal aktiv. Alles zum Zahlungsdienst PayPal und Wettanbieter finden Sie hier. Es gibt einige Gründe, warum PayPal so erfolgreich ist:Der Boom von Online-Shopping hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass auch PayPal so erfolgreich wurde. Bei zahlreichen Online-Händlern rund um die Welt wird PayPal als Zahlungsmöglichkeit angeboten. Mehr als ein Drittel aller Online-Kunden in Deutschland nutzen PayPal oder ähnliche Anbieter als Zahlungsmethode für ihre Einkäufe im Internet. Damit verweisen die Online-Bezahldienste die herkömmlichen Methoden Rechnung, Kreditkarte oder Banküberweisung auf die Plätze.Aufgrund des unmittelbaren Zahlungsvorgangs und der einfachen Abwicklung konnte PayPal die breite Masse überzeugen. Kunden müssen nicht immer wieder ihre Bankdaten angeben, sondern können durch einen schnellen Login mit E-Mail und Passwort bezahlen. Kommt es einmal zu Problemen mit dem Händler oder der Ware, besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Rückerstattung über PayPal. Dadurch erfahren die Kunden zusätzliche Sicherheit beim Zahlungsverkehr im Internet.