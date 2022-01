XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe in den vergangenen sechs Monaten rund 40% an Wert verloren. Vor allem enttäuschende Zahlen fürs dritte Quartal hätten die Abwärtsbewegung beim Papier des US-Zahlungsdienstleisters beschleunigt. Und auch am Mittwoch stehe ein rotes Vorzeichen vor dem Aktienkurs. Grund sei eine Abstufung der PayPal-Aktie durch Jefferies von "kaufen" auf "halten" und die Kurszielsenkung von 255 auf 200 USD. Hintergrund: PayPal zähle habe jeden Monat beeindruckende 400 Mio. aktive Nutzer, habe jedoch im dritten Quartal nicht diese Wachstumsraten vorweisen können wie zu Beginn der Corona-Krise, während des anfänglichen Online-Shopping-Booms. Zudem habe das Management den Ausblick für 2022 leicht reduziert.Aus Sicht des "Aktionärs" sei die PayPal-Aktie allerdings über Gebühr abgestraft worden. Das Unternehmen sei gut aufgestellt und schicke sich an, viele Kanäle zu bedienen. So plane der US-Zahlungsdienstleister, eine eigne Kryptowährung einzuführen. Das wäre eine intelligente Ergänzung der bisherigen Krypto-Dienstleistungen. Und: Seit diesem Jahr kooperiere man in den USA mit keinem Geringeren als dem Tech-Giganten schlechthin –Amazon.com. Zudem seien die von Bloomberg befragten Analysten mehrheitlich optimistisch für die PayPal-Aktie. Das Konsensziel liege bei rund 265 USD und signalisiere damit Kursgewinne i.H.v. 41%.Die Korrektur sei übertrieben und die PayPal-Aktie habe aufgrund ihrer guten wie breiten Marktpositionierung Aufwärtspotenzial. Wer bereits investiert sei, bleibe in jedem Fall dabei. Neueinsteiger sollten aber besser abwarten, bis die PayPal-Aktie den massiven Widerstand im Bereich von 200 USD überwinde und damit ein technisches Kaufsignal generiere, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:163,52 EUR -2,97% (12.01.2022, 22:26)