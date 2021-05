Kursziel

San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 337,00 USD oder 256,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 5. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2021 präsentiert. Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. Mai hervorgeht, beschere der Trend zum Einkaufen im Internet dem Online-Bezahldienst PayPal in der Corona-Krise weiter glänzende Geschäfte. Im ersten Quartal sei der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um 162 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar gestiegen (0,8 Mrd. Euro). Die Erlöse hätten um 29 Prozent auf 6,0 Milliarden Dollar zugelegt. Das gesamte von PayPal abgewickelte Zahlungsvolumen sei um 50 Prozent gewachsen.Die zunehmende Verlagerung des PayPal ins Internet habe im ersten Quartal weiter für Schwung gesorgt und Paypal zu seinem bislang stärksten Jahresauftakt verholfen, habe Vorstandschef Dan Schulman gesagt. Für gute Stimmung am Markt habe auch der Geschäftsausblick gesorgt. PayPal stellte für das laufende Quartal kräftiges Wachstum in Aussicht und hob zudem seine Jahresziele an, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Morgan Stanley, James Faucette, am 6. Mai das höchste Kursziel veranschlagt: 337 USD (angehoben von 329 USD). Der Titel wurde unverändert mit dem Votum "overweight" eingestuft.Eine der niedrigsten Kursprognosen für PayPal kommt dagegen von JMP Securities: David Scharf hat am 6. Mai die Aktie des Betreibers eines Online-Bezahldienstes nach wie vor mit dem Rating "outperform" bewertet, das Kursziel werde bei 300 USD gesehen.Zudem hat Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 6. Mai die Aktie von PayPal unter die Lupe genommen. 84 Prozent mehr Gewinn, 50 Prozent mehr Transaktionsvolumen, 29 Prozent mehr Umsatz - PayPal habe im angelaufenen ersten Quartal wieder einmal Rekorde geschrieben und den besten Jahresstart in der Unternehmensgeschichte hingelegt. Das Management habe daraufhin die Prognose für das laufende Jahr leicht erhöht.Für das dritte Quartal habe CEO Dan Schulman darüber hinaus den Start der geplanten Super-App des Onlinebezahldienstes in Aussicht gestellt. Diese "neuartige digitale Geldbörse" solle zunehmend an die Vorlieben des jeweiligen Nutzers angepasst werden und Funktionen rund um Online-Shopping, Finanzdienstleitungen und Payment in nur eine App bündeln.Eine solche App habe Schulman bereits beim Investorentag im Februar angekündigt. Die Idee dahinter sei, möglichst viele relevante Dienste in einer App zusammenzufassen, schließlich wolle niemand 40 oder 50 Apps auf dem Smartphone haben und so womöglich höhere Sicherheitsrisiken eingehen. Damit verfolge PayPal ein Konzept, das chinesische Super-Apps wie Alipay oder WeChat Pay erinnere. "Der Aktionär" bleibt bullish und bestätigt die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick: