Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NASDAQ-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (14.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NASDAQ-Symbol: PAAS) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Mehrjahreshoch vom August 2020 (40,11 USD) befinde sich die Pan American Silver-Aktie im Korrekturmodus. In den letzten 14 Monaten habe der Titel dabei eine klassische Korrekturflagge ausgeprägt. Das Tief dieses Konsolidierungsmusters (20,74 USD) bestätige dabei die Nackenzone der vorangegangenen mehrjährigen Bodenbildung. Neben der beschriebenen langfristigen Trendwende würde nun ein nachhaltiger Flaggenausbruch (obere Begrenzung akt. bei 27,07 USD) für ein weiteres Investmentkaufsignal sorgen. Genau auf diesen Befreiungsschlag würden derzeit verschiedene Indikatoren hoffen lassen: Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle die unteren Umkehrformationen im Verlauf des MACD und der Relativen Stärken nach Levy. Beide Trendfolger seien darüber hinaus derzeit "long" positioniert. Eine "bullishe" Auflösung der o. g. Flagge lasse perspektivisch die Hochs von 2020/2021 bei rund 40 USD wieder ins Blickfeld rücken, zumal diese Hürden sehr gut mit den historischen Hochständen aus den Jahren 2011 und 2008 harmonieren würden. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich im Ausbruchsfall die Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 25,22 USD) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pan American Silver-Aktie:24,97 Euro -0,40% (14.03.2022, 09:00)TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:34,85 USD -1,41% (11.03.2022, 22:00)