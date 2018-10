Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium ist das Metall der Stunde, so die Experten der BNP Paribas in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angebot bleibe knappDrei Viertel der weltweiten Palladiumförderung würden ihre Verwendung in der Automobilbranche finden: als Katalysator - vor allem für Benzinmotoren. Und da angesichts des Abgasskandals der Absatz von Benzinern gegenüber Dieselfahrzeugen steige, sollte auch der Palladiumbedarf weiter wachsen. Dass das aktuelle Angebotsdefizit anhalten werde, sei daher recht wahrscheinlich, zumal die Förderung gedämpft bleibe. Wie knapp das Angebot derzeit vom Markt wahrgenommen werde, zeige die jüngste Nachricht aus Washington. Allein seit der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump vom letzten Sonntag habe Palladium rund 4 Prozent an Boden gutgemacht. Medienberichten zufolge spiele Trump mit dem Gedanken, das mit Russland bestehende INF-Abrüstungsabkommen für nukleare Mittelstreckenraketen aufzukündigen. Russland sei das wichtigste Förderland - und unter den politischen Spannungen dürfte die Marktversorgung nun noch schwieriger werden. Ein zeitnaher Abbau des Nachfrageüberhangs sei vor diesem Hintergrund nicht gerade wahrscheinlicher geworden. Daher könnten auch die Notierungen hoch bleiben, wenngleich die Luft für Palladium auf diesem Niveau zunehmend dünner werde. (Ausgabe vom 26.10.2018) (29.10.2018/ac/a/m)