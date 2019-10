Fakt sei: Palladium sei gefragt - und zwar vor allem seitens der Automobilindustrie. Diese benötige das Edelmetall für den Bau von Katalysatoren für Benzinfahrzeuge, also jene Antriebstechnik, die von den strengeren Abgasnormen rund um den Globus profitiere. Das Schwestermetall Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) werde hingegen bei Dieselkatalysatoren verbaut. Und: Da die Nachfrage nach Dieselautos nun schon länger recht überschaubar ausfalle, habe sich Platin zuletzt kaum vom Fleck bewegt.



Aber: Beflügelt worden sei Palladium zuletzt wohl nicht ausschließlich vom Automobilsektor; schließlich habe die Autobranche auf den weltweit wichtigsten Märkten schon seit einiger Zeit zu kämpfen. Vielmehr dürften auch spekulative Investoren dem Edelmetall Rückenwind verliehen haben. So würden laut der Commodity Futures Trading Commission die Wetten auf einen steigenden Palladiumpreis das höchste Niveau seit Anfang 2018 aufweisen. Würden diese Investoren ihre Meinung ändern, drohe dem Palladiumkurs eine Korrektur.



Zudem sollten Anleger im Hinterkopf behalten, dass aus technischer Sicht auch mit dem deutlich günstigeren Platin Benzinkatalysatoren hergestellt werden könnten. Das sei zwar nicht von heute auf morgen umzusetzen, doch je länger die beiden Edelmetalle eine solch große Preisdifferenz aufweisen würden, desto wahrscheinlicher werde es, dass die Produktionsverfahren umgestellt würden. (Ausgabe vom 18.10.2019) (21.10.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Rally: Allein in den vergangenen zwölf Monaten verteuerte sich Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) um über 70 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Folge: Mit rund 1.775 Dollar sei das Edelmetall so teuer wie nie zuvor. Ein Grund: Schon seit geraumer Zeit übersteige die Nachfrage das Angebot.