Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Unterschreiten einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie setzte sich im Juni der übergeordnete Kursrückgang bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) fort und führte in der Spitze bis an den Support bei 872 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Marke sei zum Ausgangspunkt für eine steile Erholung geworden. Diese Gegenbewegung werde seit dem Erreichen des Widerstands bei 939 USD korrigiert. Aktuell sei der Wert zwischen der Unterstützung bei 890 USD und der Hürde bei 908 USD eingekeilt.



Solange die Bullen die 890 USD-Marke verteidigen würden, sei die direkte Fortsetzung der Erholung möglich. Hierzu sollte der Wert zunächst wieder über 908 USD klettern und in der Folge bis 939 USD steigen. Ein Ausbruch über den Widerstand würde ein Kaufsignal auslösen und zu einem Anstieg bis 963 USD und 982 USD führen. Abgaben unter 890 USD würden dagegen zu einem weiteren Test der 872 USD-Marke führen. Darunter dürfte die 850 USD-Marke angesteuert werden. (10.08.2018/ac/a/m)