Paris (www.aktiencheck.de) - Ein ums andere Mal versuchten die Bullen bei Palladium in den letzten Wochen den markanten Widerstand bei 2.405 USD zu durchbrechen, scheiterten jedoch jeweils nur kurze Zeit später am einsetzenden Abgabedruck, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die sich über die Zeit gebildete Keilformation sei zudem in dieser Woche nach unten verlassen worden, nachdem zuvor auch die 2.405 USD-Marke ein weiteres Mal unterschritten worden sei. Aktuell wehre sich der Kurs gegen ein erneutes Verkaufssignal.



Sollte es jetzt nicht zügig zur Rückeroberung der 2.405 USD-Marke kommen, dürfte das jüngste Verkaufssignal zu einem Einbruch unter 2.311 und 2.248 USD führen. In der Folge käme es zu Abgaben bis 2.185 USD. Diese wichtige Unterstützung könnte eine Bodenbildung und einen weiteren Anstieg ermöglichen. Darunter wäre allerdings ein Einbruch bis 2.116 und 1.997 USD wahrscheinlich. Für eine nachhaltige Erholung bräuchte es jetzt dagegen eine Kaufwelle über 2.405 USD. Dann hätte Palladium die Chance, wieder bis 2.450 und 2.485 USD zu steigen. (29.01.2021/ac/a/m)



