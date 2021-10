Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Palladium ( ISIN XC0009665529 WKN nicht bekannt) erreichte in der vergangenen Woche fast schon die Unterstützungszone von 1.763 bis 1.804 USD, an der mehrere Tiefs aus dem Vorjahr für Halt sorgen könnten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Kurz vor der Zone habe der Wert aber im gestrigen Handel dynamisch nach oben abgedreht und damit die kleine Bodenbildung der letzten Tage beendet. In der Spitze habe bereits der Widerstand bei 1.997 USD erreicht werden können, an dem Palladium zunächst wieder leicht nach unten abgeprallt sei.Der Abwärtstrend werde von der kurzfristigen Entwicklung natürlich nicht tangiert, allerdings könnte Palladium den eingeschlagenen Erholungspfad in den nächsten Tagen über 1.997 USD in Richtung 2.100 und 2.149 USD fortsetzen. An dieser Stelle wäre dann wieder mit Gegenwehr der Bären zu rechnen. Allerdings könnte ein Anstieg über 2.149 USD bereits zu einer Kaufwelle bis 2.300 USD führen. Würden die Käufer dagegen an der Hürde bei 1.997 USD scheitern, könnte ausgehend von 1.900 USD ein weiterer Angriff starten. (08.10.2021/ac/a/m)