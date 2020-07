Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Februar war der Palladiumpreis steil nach oben geprescht, so die Experten der BNPParibas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".weitergehen können. Palladium sei ein Edelmetall und werde wie auch Platin in Katalysatorenverwendet - diese Eigenschaft als Industriemetall sei dann vielen Investoren im Zuge derCoronakrise ins Gedächtnis gerufen, der steile Aufwärtstrend des Palladiumpreises infolgedessen jäh beendet worden. Nach einem drastischen Einbruch sei eine zögerliche Erholunggefolgt und inzwischen notiere der Kurs charttechnisch im Niemandsland mit leicht negativerTendenz. Während das Potenzial der Notierung nach oben bei 2.100 Dollar begrenzt scheine,könnte eine kurzfristige Zielmarke für Short-Spekulanten bei knapp unter 1.800 Dollar liegen.Bei Palladium sei die Luft rausAngesichts der über Monate anhaltenden Rally zwischen Herbst 2019 und Februar bleibefraglich, wie es bei Palladium mittelfristig weitergehe. Einige Verbraucher aus der Autoindustriedürften sich Anfang des Jahres über Alternativen, wie etwa Platin, Gedanken gemacht haben.Hinzu komme, dass die Automobilbranche aktuell am Boden liege und die Rally zudem für einstabiles Angebot an Palladium gesorgt haben dürfte. Angesichts dieser Rahmenbedingungensollten Anleger Palladium aktuell meiden, bis eindeutige charttechnische Impulse in die eineoder die andere Richtung vorlägen. Im Bereich der Edelmetalle schienen Gold und Silberaktuell aus Investorensicht gefragter zu sein. Anleger sollten sich dort engagieren, wo dieMusik spiele. (13.07.2020/ac/a/m)