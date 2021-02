Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem misslungenen Ausbruchsversuch über den markanten Widerstand bei 2.405 USD setzte Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ab Anfang Januar unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und verließ eine Keilformation nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst an der Unterstützung bei 2.185 USD seien die Bullen wieder in den Wert zurückgekommen und hätten seither für eine Erholung gesorgt, die jetzt auf den Widerstand bei 2.405 USD treffe.



Sollte Palladium an der nahen Hürde nach Süden abdrehen, könnte es nach einer Korrektur bis 2.311 USD zu einem weiteren Ausbruchsversuch kommen. Kurzfristig könnte den Bullen auch ein solcher Anstieg gelingen und zu einer Aufwärtswelle bis 2.485 USD führen. Allerdings wäre dort mit dem Ende des Anstiegs zu rechnen. Abgaben unter 2.311 USD hätten dagegen Verluste bis 2.248 USD und darunter ggf. bereits bis zur entscheidenden Unterstützung bei 2.185 USD zur Folge. Werde sie gebrochen, läge ein weitreichendes Verkaufssignal vor. (12.02.2021/ac/a/m)

