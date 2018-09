Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Juli und August hatte der Palladiumpreis auf Monatsbasis jeweils klassische "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe die Candlestickanalyse ein erstes Indiz dafür geliefert, dass die Korrektur seit dem historischen Hochstand vom Januar (1.138 USD) beendet sei. Mittlerweile liefere die klassische Charttechnik weitere Argumente. So sei dem Weißmetall auf Wochenbasis zuletzt der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend der letzten acht Monate (akt. bei 949 USD) sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 986 USD) gelungen. Besonders die zuerst angeführte Weichenstellung lasse auf nachhaltig neue Allzeithochs jenseits der Widerstandszone aus dem Hoch von 2001 und dem bisherigen Rekordstand bei 1.095/1.138 USD schließen, denn im langfristigen Kontext sei die Entwicklung des Jahres 2018 somit als trendbestätigende Flagge zu interpretieren. Im "uncharted territory", oberhalb der genannten Hochs, definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause seit Januar (1.255 USD) das nächste Anlaufziel. Rückenwind erhalte der Palladiumpreis durch ein frisches MACD-Kaufsignal sowie die Bodenbildung im Verlauf des RSI. Um das konstruktive Szenario nicht zu gefährden, gelte es, in Zukunft nicht mehr in die angeführte Flagge zurückzufallen. (26.09.2018/ac/a/m)