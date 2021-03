Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palladium musste am Montag einen Rückschlag hinnehmen, als Nornickel bekannt gab, dass es die Produktion in zwei Minen in Südafrika wieder aufnehmen werde, so die Experten von XTB.



Der Preis des Edelmetalls habe jedoch Unterstützung bei der Preiszone von 2.500 Dollar gefunden, die zuvor als obere Begrenzung der Handelsspanne fungiert habe. Es sei eine starke Aufwärtsbewegung gefolgt, die sich auch heute fortsetze. Palladium sei heute das Edelmetall mit der besten Performance. Der Preis nähere sich den jüngsten Hochs im Bereich von 2.670 Dollar, und sollte es ihm gelingen, darüber auszubrechen, wäre der Weg zu den Rekordhochs bei 2.870 Dollar frei. Die börsengehandelten Fonds hätten im Laufe der letzten Woche begonnen, ihre Palladiumbestände langsam aufzustocken, was den Preisen Unterstützung bieten könnte. (31.03.2021/ac/a/m)

