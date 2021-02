Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) an der Widerstandsmarke bei 2.540 USD im Januar gescheitert war, fiel der Kurs unter die Unterstützung bei 2.405 USD und damit unter eine dreiecksförmige Konsolidierungsstruktur, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das kleine Verkaufssignal habe Abgaben bis 2.105 USD ausgelöst. Hier hätten die Bullen einen Gegenangriff gestartet, der zuletzt wieder über 2.405 USD und an die 2.485-USD-Marke geführt habe. Allerdings sei der Anstieg bei Palladium dort im gestrigen Handel scharf abgebremst worden.



Aktuell notiere der Wert wieder knapp unter 2.405 USD und könnte bei einer Rückeroberung der Marke ein zweites Mal bis 2.485 USD und darüber bereits bis an den zentralen Widerstand bei 2.540 USD klettern. Dort wäre allerdings mit einem Gegenangriff der Bären zu rechnen. Sollte ein solcher Anstieg ausbleiben, käme es zu einer Korrektur bis 2.311 USD. Hier hätte die Käuferseite erneut die Chance, den kurzfristigen Anstieg nach einer Bodenbildung fortzuführen. (26.02.2021/ac/a/m)

