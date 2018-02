Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) Anfang Januar das mittelfristige Kursziel bei 1.115 USD erreicht und kurzzeitig sogar überschritten hatte, setzte der Wert zu einer Konsolidierung oberhalb der Unterstützung bei 1.090 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe sich zunächst dreiecksförmig zugespitzt und hätte von der Käuferseite zur Trendfortsetzung genutzt werden können. Doch mit dem Bruch der Haltemarke habe sich ein steiler, kurzfristiger Abwärtstrend in Gang gesetzt, der Palladium zunächst an die Unterstützung bei 1.015 USD gedrückt habe. Diese sei zuletzt ebenfalls durchbrochen worden.



Aktuell erreiche der Kurs die Unterstützung bei 982 USD. Der übergeordnet intakte Aufwärtstrend dürfte an dieser Stelle fortgesetzt werden. Entsprechend könnte dort eine Erholung starten und zunächst bis 1.015 und 1.028 USD führen. Sollte der Widerstandsbereich überschritten werden, könnte der Wert direkt bis 1.052 USD klettern. Doch erst bei Kursen oberhalb dieser Marke wäre der kurzfristige Einbruch gestoppt und ein weiterer Anstieg bis 1.090 USD zu erwarten. Würden die Bären dagegen den Druck erhöhen, könnte das Unterschreiten der 966 USD-Marke für mittelfristige Abgaben bis 908 USD sorgen. (08.02.2018/ac/a/m)