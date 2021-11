Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten war der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) fast bis an die mittelfristigen Unterstützungen bei 1.763 und 1.804 USD eingebrochen, ehe Anfang Oktober eine steile Erholung folgte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch sei der Wert zurückgekommen, habe sich jedoch über der Unterstützung bei 1.997 USD halten und zuletzt sogar wieder Fahrt aufnehmen können. Aktuell erreiche Palladium den Widerstand bei 2.149 USD ein weiteres Mal.



Die Zeit der trendlosen Seitwärtsbewegung scheine überstanden und Palladium mit dem aktuellen Anstieg auf dem Weg zu einem Ausbruch in Richtung 2.256 USD zu sein. Darüber könnte die Erholung schon bis 2.340 USD führen. Selbst ein Angriff auf die Hürde bei 2.405 USD wäre dann möglich. Sollte der Wert dagegen wieder unter 2.073 USD zurücksetzen, wäre die Ausbruchschance zunächst vergeben und eine weitere Korrektur bis 1.997 USD notwendig, bevor ein neuer Ausbruchsversuch starten könne. Unter 1.997 USD käme es dagegen zu einem Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.838 USD. (19.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Palladium



mehr >