Paris (www.aktiencheck.de) - Seit ein Erholungsversuch bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) Anfang April an der Hürde bei 2.405 USD gescheitert war, befindet sich der Wert wieder in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser habe in den letzten Wochen fast bis an die Unterstützung bei 1.763 USD zurückgeführt und damit den vorherigen Anstieg neutralisiert. Nach einer kurzen Aufwärtsbewegung bis zur Hürde bei 2.084 USD hätten die Bären zuletzt wieder zugeschlagen.



Noch könne sich Palladium über der Unterstützung bei 1.884 USD behaupten und damit die Chance auf einen weiteren Anstieg bis 2.084 USD bewahren. Die Baisse wäre damit jedoch noch längst nicht überwunden. Erst ein Ausbruch über die Marke würde für einen deutlichen Anstieg bis 2.248 USD sorgen. Breche der Wert dagegen unter die nahen Unterstützungen ein, käme es mit Kursen unter 1.763 und 1.724 USD zu einem erneuten Abverkauf bis 1.491 USD. (29.05.2020/ac/a/m)

