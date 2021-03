Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit rund einem halben Jahr oszilliert der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer Handelsspanne zwischen der Unterstützung bei 2.185 USD und dem langfristigen Widerstand bei 2.540 USD seitwärts, ohne dass eine der Marktteilnehmerseiten einen nennenswerten Richtungsentscheid vollziehen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei der Wert wieder von der Hürde bei 2.485 USD nach unten eingebrochen und an den Support bei 2.311 USD gefallen.



Bisher sei die 2.311-USD-Marke verteidigt worden, aber die Abverkäufe der letzten Tage würden darauf hinweisen, dass sie dem Ansturm der Bären nicht mehr lange standhalten dürfte. Ein Rücksetzer auf 2.248 USD wäre die Folge. Sollte die Marke nicht für eine Bodenbildung genutzt werden können, stünden Verluste bis 2.185 USD an. Gelinge den Bullen dagegen der Anstieg über die Hürde bei 2.405 USD ein weiteres Mal, wäre ein kleines Kaufsignal aktiviert. In diesem Fall könnte Palladium bis 2.485 USD klettern. Aus der Seitwärtsrange wäre der Wert dagegen erst bei Kursen über 2.540 USD ausgebrochen. (05.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >