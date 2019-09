Frankfurt-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:

0,995 Euro +5,02% (16.09.2019, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:

0,974 Euro +2,20% (16.09.2019, 17:33)



NYSE-Aktienkurs Palatin Technologies-Aktie:

USD 1,07 +0,94% (16.09.2019, 17:43)



ISIN Palatin Technologies-Aktie:

US6960774031



WKN Palatin Technologies-Aktie:

A1C538



Ticker Symbol Palatin Technologies-Aktie Deutschland:

PTNA



NYSE-Ticker-Symbol Palatin Technologies-Aktie:

PTN



Kurzprofil Palatin Technologies Inc.:



Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Palatin Technologies beschäftigt sich mit der Entwicklung von zielgerichteten, rezeptorspezifischen Peptidtherapeutika zur Behandlung von Krankheiten mit erheblichem medizinischem Bedarf und kommerziellem Potenzial. Das Hauptprodukt des Unternehmens in der klinischen Entwicklung ist Bremelanotid zur Behandlung prämenopausaler Frauen mit vermindertem sexuellem Verlangen (HSDD). (16.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Palatin Technologies-Aktienanalyse von Analyst John Newman von Canaccord Genuity:John Newman, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Palatin Technologies Inc. (ISIN: US6960774031, WKN: A1C538, Ticker Symbol: PTNA, NYSE-Ticker-Symbol: PTN) weiterhin zu kaufen.Palatin Technologies Inc. habe mitgeteilt, dass AMAG Pharmaceuticals nun in den USA mit dem kommerziellen Verkauf von Vyleesi beginnen werde. Palatin habe bereits eine Vorabzahlung für die Zulassung erhalten und werde von AMAG in Abhängigkeit von der Umsatzentwicklung Royalties gezahlt bekommen.Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen im ersten Jahr mit Vyleesi-Erlösen von rund 166 Mio. USD. Zusätzliche Lizenzvereinbarungen seien zu erwarten.Im Vergleich zu Addyi dürfte Vyleesi unter Wettbewerbsgesichtspunkten unterschiedlich sein.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Palatin Technologies-Aktienanalyse das "buy"-Rating.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Palatin Technologies-Aktie: