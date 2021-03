NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

21,08 USD -2,99% (30.03.2021, 15:59)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (30.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Palantir sehe es gar nicht so schick aus, denke der Aktienprofi. Er verweise zwar auf eine solide Unterstützung. Die letzten Bewegungen hätten aber eine gewisse Schwäche offenbart. Technisch könnte es durchaus Druck geben, je nachdem wie stark der Wert im Fokus der Anleger stehe. Würde die Unterstützung durchbrochen werden und würden sich dann genügend Anleger finden, die auf weiter fallende Kurse setzen würden, würde die Palantir-Aktie jede Menge Druck bekommen und in den Bereich unter 20 USD rutschen. Zuletzt habe es zwar eine ganze Reihe guter Nachrichten gegeben, aber im Vordergrund stünden die Probleme, die momentan alle Technologieunternehmen hätten, die erst mal hinsichtlich ihrer zukünftigen Möglichkeiten bewertet würden. Das wird gerade ein wenig der Realität angepasst, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 30.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:18,30 EUR -0,54% (30.03.2021, 16:14)