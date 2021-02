Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

25,00 EUR -11,97% (16.02.2021, 15:11)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

31,91 USD -3,62% (12.02.2021)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (16.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Palantir habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe beim Umsatz (322 Millionen Dollar; +40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal) die Erwartungen deutlich geschlagen. Habe jedoch überraschend einen Verlust von 8 Cent pro Aktie vermeldet. Für das Gesamtjahr erwarte Palantir ein Umsatzwachstum von 30 Prozent. Die Aktie werde trotz der starken Q4-Zahlen vorbörslich abverkauft. Aktuell notiere das Papier sieben Prozent im Minus. (Analyse vom 16.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: PalantirBörsenplätze Palantir-Aktie: