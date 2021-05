Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (12.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwarespezialist Palantir habe gestern nachbörslich seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal veröffentlicht. Nach wochenlangem Abverkauf sei das Papier auch gestern vorbörslich nach den Zahlen in die Knie gegangen und habe bereits mehr als zehn Prozent im Minus notiert. Doch dies habe sich im Nachhinein als Bärenfalle erwiesen.In Q1 seien die Erlöse von Palantir im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent auf 341 Millionen Dollar geklettert. Die Experten hätten im Schnitt einen Umsatz von 322 Millionen Dollar erwartet. Der Gewinn pro Aktie habe sich auf vier Cent belaufen, was im Rahmen der Schätzungen gelegen habe.Positiv: Fast 40 Prozent der Erlöse von Palantir (133 Millionen Dollar) seien auf den privaten Auftraggeber zurückzuführen gewesen. Das zeige, dass der Konzern sich zunehmend von seiner Abhängigkeit vom öffentlichen Kunden löse und weiter in die Privatwirtschaft expandiere. Zudem habe Palantir im Q1 einen Free Cashflow von 151 Millionen Dollar erwirtschaftet, das entspreche einer Cashflow-Marge von satten 44 Prozent.Eine weitere wichtige Erkenntnis sei gewesen, dass auch der durchschnittliche Umsatz pro Kunde auf 8,1 Millionen Dollar gestiegen sei (Vorjahr: 7,9 Millionen). Das bedeute, dass Palantir immer mehr pro Auftrag verdiene. Das Unternehmen habe angegeben, dass es im vergangenen Quartal 15 Deals mit einem Auftragswert von fünf Millionen Dollar und mehr und sechs Deals mit einem Auftragswert von zehn Millionen Dollar und mehr abgeschlossen habe.Palantir erwarte für das zweite Quartal einen Umsatz von 360 Millionen Dollar, was 16 Millionen Dollar über den Expertenschätzungen liege. Im Gesamtjahr 2021 sollten die Erlöse um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr klettern. Der Free Cashflow solle 2021 bei 150 Millionen Dollar liegen.Palantir habe ohne Frage ein sehr solides Zahlenwerk vorgelegt. Dass das Unternehmen beim Gewinn nur im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, hänge schlicht damit zusammen, dass der Konzern sehr viel in Marketing sowie Forschung & Entwicklung investiere. Das sei auch angesichts der ehrgeizigen Wachstumspläne von Palantir notwendig und sollte von den Investoren begrüßt werden.Die Palantir-Aktie habe gestern nach den Zahlen knapp zehn Prozent zugelegt und nach der Überwindung der 20-Dollar-Marke ein neues technisches Kaufsignal ausgelöst.Anleger setzen das Papier auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link