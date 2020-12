Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Aktie des Datenbank-Spezialisten Palantir befinde sich aktuell in der Korrekturphase. In der Spitze habe das Papier seit dem Rekordhoch im November über 30 Prozent verloren. Auch gestern seien die Kursverluste zweistellig gewesen. Doch nun scheine der Abverkauf sein vorläufiges Ende gefunden zu haben.Die Palantir-Aktie notiere nach Handelseröffnung rund elf Prozent im Plus und damit leicht über der wichtigen Widerstandsmarke bei 25 Dollar. Bleibe es heute nach Handelsende so, dann könnte sich das Papier in den kommenden Tagen auf einem relativ hohen Niveau zwischen 25 und 30 Dollar einpendeln.Nun würden sich auch zahlreiche Experten zu Palantir äußern. So auch der Portfoliomanager von Tocqueville Asset Management John Petrides. Gegenüber CNBC habe er gesagt: "Das ist ein wachstumsstarkes Tech-Unternehmen mit einem starken Momentum, welches die Aktie so stark ansteigen ließ. Wenn einem die Aktie gefällt, dann ist der aktuelle Rücksetzer ein Geschenk. Wenn einem die Aktie nicht gefällt, dann sollte man auf einen größeren Abverkauf warten."Daniele Shay, die Leiterin der Abteilung "Optionen" bei Trading Nation, habe CNBC gesagt, dass Palantir für Langfristanleger mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren sogar günstig zu haben sei. Das Unternehmen sei führend im Bereich der Datenanalyse und KI."Der Aktionär" bleibt für die Zukunft von Palantir langfristig optimistisch und empfiehlt investierten Anlegern, die Ruhe zu bewahren und den Stopp-Kurs auf 15,50 Euro nachzuziehen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.