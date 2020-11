Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (25.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Aktie des Softwareanbieters Palantir kenne seit dem IPO kein Halten. Von einem Tag zum nächsten würden neue Rekordstände erreicht. Offensichtlich würden die unermüdlichen Bullen bei der Aktie noch viel Potenzial sehen.Aktuell betrage das Kursplus seit dem Börsengang im September satte 230 Prozent. Die Aktie habe sich folglich in weniger als zwei Monaten mehr als verdreifacht. Angesichts der starken Aufwärtsdynamik und des positiven Gesamtmarkt-Umfelds scheine ein Ende der Rally noch nicht in Sicht sein.Auch gestern sei die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten um über 13 Prozent gestiegen. Das Intraday-Rekordhoch liege bei 24,27 Dollar. Eines der Gründe für die gestrige Rally sei das bullishe Sentiment der Optionshändler, die laut "Bloomberg" vermehrt Call-Optionen auf Palantir kaufen würden.Die Rally werde auch durch die starken Quartalszahlen von Palantir befeuert. Zudem habe das Unternehmen im Rahmen des Quartalsberichts seine Prognose angehoben.Investierte lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: