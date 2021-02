Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Der Autor Laurenz Föhn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

28,40 EUR +3,65% (12.02.2021, 10:28)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

33,11 USD -7,25% (11.02.2021)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (12.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Palantir-Aktie habe seit dem IPO Ende September bereits knapp 300 Prozent zugelegt. Neue Impulse seien Anfang dieser Woche durch eine Kooperation mit IBM gekommen. Jetzt könnte ausgerechnet Facebook für weitere Kursfantasie sorgen.Zwischen Palantir und Facebook bestehe bereits durch Peter Thiel eine Verbindung. Der in Deutschland geborene Finanzinvestor sei Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Palantir. Gleichzeitig sei Thiel der erste externe Kapitalgeber bei Facebook gewesen und sitze dort immer noch im Aufsichtsrat. Doch bislang sei keine Zusammenarbeit der beiden Softwarefirmen bekannt geworden.Einen brisanten Hinweis auf mögliche Kooperation habe Facebook auf seiner eigenen Karriere-Website geliefert. An den Standorten Palo Alto, Vancouver, Brasília und Brüssel suche der Konzern Praktikanten, die sich mit IT-Sicherheit auskennen würden. Als bevorzugte Qualifikation sollten die Bewerber mit dem Analysetool von Palantir vertraut sein. Da als weitere gewünschte Qualifikation eine Software von IBM (Security i2 Analyst's Notebook) genannt werde, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Palantir-Software möglicherweise auch bald eingesetzt werden könnte.Facebook müsse aufgrund seiner knapp drei Milliarden Nutzer riesige Datenmengen verarbeiten. Außerdem sei das soziale Netzwerk in der Verantwortung, kriminelle Tätigkeiten zu unterbinden. Um das zu erreichen, setze der Konzern bereits unterschiedliche Softwarelösungen und verstärke künstliche Intelligenz ein. Doch trotzdem habe Facebook in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit Sicherheitsvorfällen und Datenpannen zu kämpfen gehabt.Ein möglicher Deal mit Facebook würde Palantir in die Hände spielen und die Rally weiter antreiben. Ein Neueinstieg biete sich angesichts der hohen Bewertung von Palantir mit einem 2021er KUV von über 40 derzeit trotzdem nicht an.Investierte Anleger können ihre Gewinne laufen lassen, sollten sich jedoch mit einem Stopp bei 23,50 Euro absichern, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: