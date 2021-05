Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (28.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Aktuell vergehe kaum eine Woche, in der der Softwareanbieter Palantir nicht einen neuen Deal bekannt gebe. Erst vor wenigen Tagen habe Palantir seine strategische Partnerschaft mit U.S. Air Force und U.S. Space Force gebaut. Nun sei ein weiterer lukrativer Deal bekannt geworden.Palantir habe heute seine Kooperation mit dem US-amerikanischen Special Operations Command (USSOCOM) ausgebaut. Der Auftrag habe einen Wert von insgesamt 111 Millionen Dollar, einschließlich Optionen, wobei 52,5 Millionen Dollar bei Auftragsvergabe anfallen würden. Der Gesamtvertrag umfasse ein Basisjahr und ein Optionsjahr.Die Plattform von Palantir werde bereits seit 2016 von USSOCOM für Echtzeit-Missionen verwendet. Die Technologie erleichtere laut dem Unternehmen die Echtzeit-Zusammenarbeit von USSOCOM mit seinen Verbündeten, ermögliche Kommandeuren über die aktuelle Situation bei den Streitkräften auf globaler Ebene informiert zu bleiben, bringe die KI auf das Schlachtfeld und verbessere die Fähigkeit, auf Bedrohungen rechtzeitig zu reagieren."Wenn Special Operators in Einsätzen sind, in denen jeder Fehler über Leben oder Tod entscheiden kann, verdienen sie eine einwandfrei funktionierende Technologie. Unsere Partnerschaft mit USSOCOM war eine unserer ersten im US-Militär, und wir fühlen uns geehrt, diese Zusammenarbeit fortzusetzen", habe Doug Philippone, Palantirs Global Defense Lead, gesagt.Das Papier bleibt interessant und gehört in jedem Fall auf die Watchlist der Anleger, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: