Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

22,40 EUR +13,71% (07.12.2020, 19:48)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

26,95 USD +13,00% (07.12.2020, 19:34)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Kurs der Palantir-Aktie ziehe heute im US-Handel kräftig an - ein ganz starkes Zeichen in der laufenden Korrekturphase. Unter anderem sei die Ausweitung der Zusammenarbeit mit der griechischen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus bestätigt worden.Palantir-Software werde von Griechenland zur Datenanalyse während der Corona-Krise eingesetzt, um das Krisenmanagement des Landes anzupassen. Noch wichtiger: Vor Handelsbeginn in den USA sei bekannt geworden, dass Palantir einen Auftrag der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) erhalten habe. Der Deal laufe über drei Jahre und sei 44,4 Mio. USD wert. Auch in diesem Fall werde Palantir-Software zur Datenanalyse genutzt - u.a. gehe es um Unterstützung bei der Zulassung von Medikamenten.Aufgrund zusätzlicher Aufträge seit Beginn der Corona-Krise sei Palantirs Umsatz mit Regierungskunden im abgelaufenen Quartal um 68% gestiegen. Zudem habe sich das US-Unternehmen mehr als 100 Privataufträge sichern können. Palantir wolle nach eigenen Angaben u.a. an der Verteilung von Covid-19-Impfdosen an 300 Mio. Amerikaner mitwirken.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link