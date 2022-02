NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,20 USD +3,57% (02.02.2022, 01:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (02.02.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palantir-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Innerhalb eines Jahres habe die Palantir-Aktie Kursverluste von 45 USD auf unter 12 USD hinnehmen müssen. Der Technologietitel befinde sich also charttechnisch in einem Baissetrend. Doch kurzfristig könnte das Papier zu schnell, zu stark gefallen sein. Schließlich notiere der MACD auf sehr niedrigem Niveau. Einen Schritt weiter sei da bereits der RSI: Nach einem Abtauchen in überverkauftes Terrain habe der Oszillator gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Indikatorenlage sollten Anlegerinnen und Anleger die aktuellen Stabilisierungsansätze der Aktie genau verfolgen. Besonders der Anstieg über das Hoch vom 26. Januar bei 13,82 USD schließe eine kleine Bodenbildung ab. Dank dieses Befreiungsschlags definiere das Abwärtsgap vom 21. Januar bei 14,48/14,57 USD ein erstes Erholungsziel. Perspektivisch markiere danach vor allem die Kombination aus der 38-Tages-Linie (akt. bei 16,77 USD) und dem Tief vom Mai vergangenen Jahres (17,06 USD) eine markante Widerstandszone.Aufgrund des antizyklischen Charakters möglicher Longpositionen gilt es, die jüngsten Verlaufstiefs bei 11,89/11,75 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 02.02.2022)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:12,682 EUR +0,67% (02.02.2022, 09:51)