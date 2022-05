Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,983 EUR -6,40% (06.05.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,48 USD -6,32% (06.05.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Im Zuge der allgemeinen Tech-Marktschwäche sei auch der Kurs der Palantir-Aktie am Freitag einmal mehr gefallen. Der Schlusskurs habe bei 9,48 USD gefallen und damit nur knapp über dem Tagestief (9,42 USD). Das Allzeittief sei nicht mehr weit. Unterdessen habe der Datenanalyse-Spezialist im operativen Bereich einen Erfolg melden können.10 Mio. GBP lasse sich das britische Verteidigungsministerium die (Software-)Dienste von Palantir für ein Jahr kosten. Das sei der bislang größte Deal zwischen Palantir und dem Ministerium. Es gehe um den Einsatz von Palantirs Foundry-Plattform. Laut Palantir arbeite das Unternehmen bereits seit einer Dekade mit dem Ministerium zusammen.Operativ laufe es bei Palantir. Der Kurs der Aktie habe jedoch ein neues Tief innerhalb des mittelfristigen Abwärtstrends markiert. Das Allzeittief kurz nach dem Börsengang im Herbst 2020 liege bei 8,90 USD und sei gerade einmal 6% entfernt. Der IPO-Preis im September 2020 habe bei 7,50 USD gelegen. Tech-Aktien wie Palantir seien derzeit nur etwas für Anleger mit Weitblick und Risikobewusstsein, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: