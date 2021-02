Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

31,60 EUR +12,06% (08.02.2021, 16:58)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

37,69 USD +10,69% (08.02.2021, 16:44)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir Technologies und IBM hätten eine Kooperation geschlossen. Die Palantir-Aktie starte in den USA mit einem deutlichen Plus in den Handel.Die beiden Unternehmen würden dabei verschiedene Angebote im Bereich künstliche Intelligenz (KI) verknüpfen. Ziel sei es, dass Unternehmen künftig leichter KI-gesteuerte Applikationen bauen und nutzen könnten.Die neuentwickelte Lösung nutze die Palantir-Plattform Foundry und werde in die IBM-Angebote Cloud Pak for Data, IBM Watson und Red Hat OpenShift integriert. Ab März dieses Jahres solle Palantir for IBM Cloud Pak for Data verfügbar sein.Strategisch sei der Deal mit IBM absolut sinnvoll. Das sähen auch die Anleger so: Aktuell notiere die Palantir-Aktie an der NASDAQ gut zwölf Prozent im Plus.DER AKTIONÄR bleibe daher bei seiner Empfehlung - trotz des ambitionierten 21er-KGV von 299 und 21er-KUV von 42,2. Für einen Neueinstieg ist die Palantir-Aktie aktuell jedoch zu teuer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". Hier sollten Rücksetzer abgewartet werden. DER AKTIONÄR ziehe den Stoppkurs auf 23,50 Euro nach, das neue Ziel liege bei 35,00 Euro. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link