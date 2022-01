Der Chart zeige eine intakte Abwärtsbewegung, auf nennenswerte Unterstützung träfe die Palantir-Aktie erst bei etwa 10 Dollar.



Fazit: Anleger warten eine Bodenbildung ab, bevor man sich neu engagiert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2022)



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Aktie des US-Spezialisten für Analytics- und Big-Data-Software habe in den vergangenen Wochen einen regelrechten Absturz hinter sich. Allein seit dem Jahreswechsel habe die Palantir-Aktie etwa 17 Prozent verloren. Doch das Unternehmen sei nicht untätig und habe mit zwei Unternehmen aussichtsreiche Kooperationen geschlossen. Beginne nun eine Bodenbildung?Palantir Technologies habe am Dienstagabend gemeldet, dass es sich mit dem kanadischen Technologie-Unternehmen ThinkData Works und dem in Kanada ansässigen Marktführer für Autoteile Martinrea International zusammenschließe, um eine Plattform-Lösung zur Stabilisierung der darbenden Lieferketten zu implementieren.Diese "Supply Chain Resiliency Platform" solle dazu beitragen, die Lieferkettenkrise zu bewältigen, von der Hersteller und Verbraucher derzeit gleichermaßen betroffen seien. Das Projekt werde von Next Generation Manufacturing Canada (NGen), eine Industrie-Organisation hinter Kanadas Advanced Manufacturing Supercluster, mit einer Gemeinschaftsfinanzierung in Höhe von 8 Millionen Can-Dollar (etwa 5,7 Millionen Euro) unterstützt.Abgesehen von der aktuellen Krise in der Lieferkette solle die Plattform die Datengrundlage und die Tools von Palantir Foundry nutzen, um schnelle Innovationen zu ermöglichen und der Fertigungsindustrie dabei zu helfen, dringende Herausforderungen zu lösen.Vor zwei Wochen habe Palantir auf der Technik-Messe CES in Las Vegas zudem angekündigt, in einem 25-Millionen-Dollar-Deal mit Hyundai Heavy Industries (HHI) eine neue Big-Data-Plattform aufzubauen.Sobald die neue Plattform aufgebaut sei, würden die Unternehmen ein Joint Venture gründen, um die neuen Tools bei global operierenden, privaten Industrie-Unternehmen unterzubringen. Bislang habe das Unternehmen vor allem Regierungsaufträge. Bis 2030 wolle HHI dann eine smarte Werft bauen. Palantir könnte dabei helfen. Gleichzeitig würde es weitere Schritte Richtung gewerblicher Kunden ermöglichen.Seit das Unternehmen im November seine Ergebnisse für das Q3 (inklusive mehr als ein Dutzend neuer gewerblicher Kunden) bekannt gegeben habe, sei der Aktienkurs um gut 40 Prozent gefallen. Damals habe Palantir zwar seinen Ausblick für 2021 erhöht, jedoch gleichzeitig auch etwas niedrigere Gewinnmargen als erwartet bekannt gegeben.Mit dem jüngsten Kursrückfall im Zuge der allgemeinen Tech-Schwäche - New Yorker Schlusskurs am Dienstag sei 14,97 Dollar gewesen - sei die Palantir-Aktie auch unter die Stopp-Loss-Schwelle des AKTIONÄR bei 13,50 Euro gefallen. Am Mittwoch notiere der Titel vorbörslich stabilisiert bei 15,07 Dollar.Aus operativer Sicht gebe es gute Gründe, die längerfristig für den Software-Titel sprechen würden. Die beiden Deals sollten das Geschäft stützen. Mit dem Kursrutsch habe Palantir auch seine zuvor sportliche Bewertung abgebaut. Das 22er-KUV liege aktuell nur noch bei 15,1. Das sei zwar immer noch nicht sehr günstig, jedoch im Peergroup-Vergleich, wo KUVs von über 20 eher die Regel als eine Ausnahme seien, auch nicht mehr sehr teuer.