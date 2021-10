Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

20,595 EUR +0,32% (08.10.2021, 15:16)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

23,73 USD +0,64% (07.10.2021)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir habe in diesem Jahr viele lukrative Deals geschlossen. Zuletzt habe der Auftrag der U.S. Army für Optimismus bei den Anlegern gesorgt. Die Aktie habe jedoch bisher nicht wirklich von den guten News profitieren können und befinde sich immer noch in einem monatelangen Seitwärtstrend. Und dafür gebe es Gründe.Der Anteilschein des Softwareanbieters komme aktuell auf einen 22er KUV von 24 und 22er KGV von 116. Damit sei zwar die astronomische Bewertung seit Januar deutlich abgebaut worden, als die Aktie fast das Doppelte an Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage gebracht habe, der Titel sei aber immer noch teuer.Und die letzten Monate hätten gezeigt, dass die Anleger im Kontext der steigenden Zinsen, nicht mehr bereit seien, einen zu hohen Aufpreis für Tech-Highflyer zu zahlen. Bei Palantir komme es daher in erster Linie darauf an, ob es in der Lage sein werde, das starke operative Momentum beizubehalten und in seine Bewertung mit der Zeit hineinzuwachsen."Der Aktionär" sei zuversichtlich, dass ihm das gelinge. Dafür spreche die hohe Vernetzung von Palantir mit den amerikanischen und europäischen Behörden und das damit einhergehende starke Wachstum des Unternehmens.Insgesamt seien die Wall Street-Analysten derzeit eher skeptisch gestimmt. Momentan gebe es zwei Kaufempfehlungen, drei neutrale Einstufungen und drei Verkaufsempfehlungen, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 24,83 Dollar liege, also knapp ein Dollar über dem aktuellen Kursniveau."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Palantir ist eines der aussichtsreichsten Softwareunternehmen an der Börse. Aufgrund der hohen Bewertung und charttechnischer Überlegungen reicht es zurzeit jedoch nur für die Watchlist, so Emil Jusifov. (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link