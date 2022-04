Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

26,08 EUR +2,84% (21.04.2022, 10:12)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

25,96 EUR +1,80% (21.04.2022, 09:56)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (21.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Bei PVA TePla seien die Orderbücher prall gefüllt. Laut Vorstand Manfred Bender habe der Anbieter von Kristallzuchtanlagen und Inspektionssystemen (Metrologie) für die Halbleiterindustrie Arbeit bis in das Jahr 2025. Ein Ende der Auftragsflut sei nicht Sicht. Das dürften die Q1-Zahlen Anfang Mai belegen.Zum Jahresende 2021 habe der Auftragsbestand bei PVA TePla 283,3 Millionen Euro betragen (Q3: 256,5 Millionen Euro/ Vorjahr: 125 Millionen Euro). Darin enthalten sei auch ein Großauftrag von Siltronic zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen in Höhe von 95 Millionen Euro, der 2023 bis 2025 umsatz- und ertragswirksam werde.Mittlerweile dürften die Orderbücher noch voller geworden sein. Denn von dem in Finanzkreisen bereits diskutierten Millionen-Auftrag aus dem Bereich Siliziumcarbid (SiC) dürfte bereits ein erster Teil eingegangen sein. Potenzieller Auftraggeber für die Kristallzuchtanlagen: STMicroelectronics. Zudem dürfte von den Investitionsplänen des US-Konzerns Intel in Magdeburg ebenfalls mehrere Millionen Euro an Aufträgen für entsprechende Inspektionssysteme (Metrologie) abfallen. Aber auch von Siltronic sollten weitere Order eintrudeln.Die nächsten Zahlen für das erste Quartal gebe es am 5. Mai. Im laufenden Jahr rechne der Vorstand mit einem Umsatz zwischen 170 und 180 Millionen Euro (Vorjahr: 155,7 Millionen Euro). Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwarte er eine Spanne zwischen 25 und 27 Millionen Euro (Vorjahr: 23 Millionen Euro). Am Ende könnte sich diese Prognose aus Sicht des "Aktionär" als zu konservativ erweisen und Umsätze in Höhe von 200 Millionen und ein EBITDA von knapp 30 Millionen Euro zu Buche stehen. Im kommenden Jahr sollte sich das Wachstum dann sogar beschleunigen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot daher vorerst weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link