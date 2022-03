Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

26,05 EUR -10,94% (25.03.2022, 16:28)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

26,25 EUR -8,38% (25.03.2022, 16:14)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (25.03.2022/ac/a/nw)



Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Die Fakten lägen auf dem Tisch: In Sachen Umsatz- und Gewinnentwicklung sei AKTIONÄR-Hot-Stock PVA TePla weiter auf Kurs. Bei den Anlegern seien bei der Vorlage der Daten gestern vor allem die prall gefüllten Orderbücher angekommen, die dem Vernehmen nach weiter anwachsen dürften. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden.Im laufenden Jahr gehe PVA TePla von einem Umsatz von 170 bis 180 Mio. Euro aus (Vorjahr: 155,7 Mio. Euro). Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwarte PVA TePla eine Spanne zwischen 25 und 27 Mio. Euro (Vorjahr: 23 Mio. Euro) im Vorjahr.Ab dem kommenden Jahr dürfte sich das Umsatzwachstum dann wieder beschleunigen und auch die Margen sollten anziehen.Doch da könnte in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu kommen. Neben den Investitionsplänen von Intel und Co stehe noch immer ein weiterer Millionen-Auftrag aus dem Bereich Siliziumcarbid (SiC) im Raum. Passend dazu erkläre Analyst Tim Wunderlich von Hauck Aufhäuser Lampe, die Unternehmensführung habe bei der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen von einem starken Geschäft in den ersten Monaten dieses Jahres berichtet und einen insgesamt zuversichtlichen Eindruck vermittelt. Wunderlich habe sein Kaufvotum mit Ziel 46 Euro daher bestätigt. Sein Kollege vom Analysehaus Jefferies hebe ebenfalls den rekordhohen Auftragseingang hervor und halte an seiner Kaufempfehlung mit Ziel 39 Euro fest. Die nächsten Zahlen für das Q1 gebe es am 5. Mai.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Die mittel- und langfristigen Perspektiven seien unverändert gut. Vor allem die Entwicklung im Bereich Siliziumcarbid (SiC) sorge für Fantasie. Würden die Investoren den Blick über den Tellerrand richten, dann sollte die PVA TePla-Aktie schon bald wieder Fahrt aufnehmen und Kurse jenseits der 30-Euro-Marke ansteuern. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 25.03.2022)