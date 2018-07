Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

422,00 EUR -3,54% (27.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

419,00 EUR -0,71% (30.07.2018, 09:10)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (30.07.2018/ac/a/d)







Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Janchor Partners Limited hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der PUMA SE deutlich erhöht:Die Leerverkäufer von Janchor Partners Limited nehmen die Aktien des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) wieder ins Visier.Die Finanzprofis von Janchor Partners Limited mit Sitz in Hong Kong haben am 26.07.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den PUMA SE-Aktien von 1,00% auf 1,11% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den PUMA SE-Aktien:1,11% Janchor Partners Limited (26.07.2018)Börsenplätze PUMA-Aktie: