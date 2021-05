Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (26.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Luxusgüterkonzern KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) wolle sich von weiteren PUMA-Anteilen trennen. So sollten bis zu 8,9 Millionen Aktien entsprechend bis zu 5,9 Prozent bei Investoren platziert werden, habe das Unternehmen, das für Marken wie Gucci oder Yves Saint Laurent bekannt sei, am Mittwoch in Paris mitgeteilt.Nach Abschluss der Transaktion würde der Anteil bei dann noch rund 4 Prozent liegen, habe es geheißen. Der Streubesitz von PUMA würde so auf bis zu 66,7 Prozent steigen. Das Ergebnis wolle das Unternehmen nach der Platzierung mitteilen. Die PUMA-Aktie habe am Mittwoch bei 93,60 Euro geschlossen. Auf der Handelsplattform Tradegate habe das Papier zuletzt 3,6 Prozent verloren.KERING sei bis 2018 Mehrheitsaktionär bei PUMA gewesen, habe sich dann aber aus dem Sportartikelhersteller zurückgezogen, weil er nicht mehr in das Konzept der Franzosen gepasst habe. Den Großteil seiner Aktien habe KERING dabei als Sachdividende an seine Aktionäre ausgeschüttet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: