Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (16.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Der weltweit drittgrößte Sportartikelhersteller habe am Freitag Eckdaten zum zweiten Quartal vorgelegt. PUMA habe v.a. von neuen Produkten und einer starken Nachfrage in Nordamerika profitiert. Die Zahlen des fränkischen Konzerns seien so gut ausgefallen, dass PUMA die Prognosen fürs Gesamtjahr anhebe.Stimmen an der Börse würden die Aussichten von PUMA aber insgesamt für konservativ halten. Die Markterwartungen hätten auf einem noch höheren Niveau gelegen. Nach dem guten Lauf in den vergangenen Monaten hätten viele Anleger die Zahlen nun auch zu Gewinnmitnahmen genutzt. PUMA gebe zudem weiter keine konkreten Ziele für Rohertragsmarge und Kostenquote an. Diese würden nun mit den endgültigen Quartalszahlen erwartet, die PUMA am 29. Juli veröffentlichen wolle.Kurzfristig sei die Fantasie nach oben begrenzt. Zudem habe die PUMA-Aktie sich zuletzt etwas zu stark von ihrer 200-Tage-Linie entfernt. Der Abstand dürfte sich in den kommenden Wochen verkleinern. Die PUMA-Aktie bleibe jedoch eine Erfolgsgeschichte. Der Aufwärtstrend sei intakt. Nach einer kleinen Konsolidierung könnten sogar Nachkäufe lohnen. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 125 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: