PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (27.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Allen Widrigkeiten zum Trotz - AktienanalyseDer Sportwarenhersteller PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat im vierten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Trotz weiterhin bestehender Probleme in den Lieferketten, Produktionsausfällen und eines schwierigen Marktumfelds in China habe der adidas-Rivale den währungsbereinigten Umsatz im Schlussviertel 2021 ersten Berechnungen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 14 Prozent auf knapp 1,8 Mrd. Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei von 63 auf 65 Mio. Euro geklettert - eine echte Überraschung. Denn angesichts der bestehenden Herausforderungen habe PUMA seine Aktionäre Ende Oktober sogar auf einen möglichen Verlust im Schlussquartal eingestimmt.Im Gesamtjahr hätten die Erlöse denn auch laut den vorläufigen Zahlen währungsbereinigt um fast ein Drittel auf 6,8 Mrd. Euro zugelegt. Vor Zinsen und Steuern seien 557 Mio. Euro hängengeblieben - fast 170 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. "Sowohl Umsatz als auch EBIT sind die besten Ergebnisse, die PUMA jemals in seiner Geschichte erzielt hat", habe das Unternehmen mitgeteilt. Endgültige Zahlen für 2021 sowie der Ausblick auf das laufende Jahr sollten am 23. Februar veröffentlicht werden.An der Börse seien die Vorab-Zahlen gut angekommen. Und auch Analysten hätten positiv reagiert. James Grzinic vom Analysehaus Jefferies habe sich vor allem davon beeindruckt gezeigt, dass es der Konzern geschafft habe, trotz der gestiegenen Lieferkettenstörungen seine Verkaufspreise zu maximieren. Er rate daher weiter zum Kauf der Aktie. Das Kursziel sehe Grzinic unverändert bei 125 Euro - und sei damit bei weitem nicht der optimistischste Experte. J.P. Morgan halte sogar einen Anstieg um 60 Prozent auf 145 Euro für gerechtfertigt. (Ausgabe 3/2022)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:91,46 EUR -0,61% (27.01.2022, 11:12)