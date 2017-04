Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

364,899 EUR +1,58% (25.04.2017, 15:26)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.puma.com (25.04.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktie im Rally-Modus - ChartanalyseMit einer überragenden Performance seit Jahresbeginn schraubt sich die Aktie des Sportartikelherstellers PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ungebrochen empor - dabei kennt die Kursfantasie der Anleger scheinbar keine Grenzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder, denn der Sportausrüster aus Herzogenaurach sei mit einem deutlichen Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr gestartet, wie das fast verdoppelte Konzernergebnis aus dem ersten Quartal mit 49,6 Millionen Euro eindrucksvoll unter Beweis stelle.Ein Blick auf den bisherigen Chartverlauf offenbare seit den Hochs aus 2007 erst einen Abverkauf, gefolgt von einer volatilen Handelsspanne und anschließend einer fulminanten Rally in den letzten zwei Jahren. Denn bereits in 2007 habe die Aktie von PUMA bei 351,70 Euro notiert, habe aber im Zuge der Finanzkrise wieder deutliche Abstriche auf 101,47 Euro hinnehmen müssen. Anschließend habe das Wertpapier zwar über Jahre hinweg an die Widerstandszone von rund 260,00 Euro gehämmert, sei aber nicht darüber hinweggekommen.Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:365,15 EUR +1,71% (25.04.2017, 15:44)