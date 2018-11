Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

16,45 EUR +1,54% (05.11.2018, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

16,45 EUR +1,54% (05.11.2018, 15:21)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. (05.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) weiterhin hinzuzufügen und erhöht das Kursziel von EUR 18,00 auf EUR 19,00.In Q3/18 sei der Auftragseingang bei PSI um 13,9% auf EUR 41 Mio. gestiegen (Q3/17: EUR 36 Mio.). Nach neun Monaten habe er mit einem Rekordwert von EUR 176 Mio. (9M/17: EUR 147 Mio.) 19,7% höher als im Vorjahr gelegen. Diese Zahlen seien gestützt worden durch den Absatz von neuen Produkten für Wachstumsbereiche wie Industrie 4.0, die intelligente Integration der Elektromobilität in kommunale Verteilnetze, die Ausrichtung der Netze auf die zukünftige Struktur der Energieerzeugung, und mathematische Prozesse, die Energienetzwerke in Sektorkopplungszenarien nachbilden würden. Die Akzeptanz dieser neuen Produkte stimme Scholes optimistisch, dass PSIs "Vision 2022", die einen Umsatz von EUR 235 Mio. sowie eine 10-13%-ige EBIT-Marge vorsehe, vollumfänglich erreicht werden könne. Scholes habe seine Umsatzprognose für 2022 auf EUR 235 Mio. angehoben, aber habe seine EBIT-Margenprognose für 2022 bei 10% unverändert belassen. Er sehe den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei EUR 19,00 (vorher: EUR 18,00).Simon Scholes, Analyst von First Berlin, behält seine "add"-Empfehlung bei. (Analyse vom 05.11.2018)Börsenplätze PSI-Aktie: