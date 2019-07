Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PSI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

17,55 EUR -1,68% (12.07.2019, 08:04)



Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

17,70 EUR (11.07.2019)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (12.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Schon seit mehr als zehn Jahren entwickeln Programmierer bei PSI (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) eigene leistungsstarke Softwareprodukte auf Basis künstlicher Intelligenz, so Martin Münzenmayer in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Damit würden in Unternehmen Energie- und Materialflüsse optimiert und gesteuert. Eingesetzt werde PSI-Software beispielsweise von Energieversorgern für das effiziente Management ihrer Stromnetzkapazitäten und von Autoproduzenten zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Auslastung begrenzter Fertigungskapazitäten. Ganz grundsätzlich seien also die Adressaten der Komplettlösungen der PSI Versorger (Energienetze, Energiehandel, öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik).Aufgegliedert sei das Geschäft von PSI in die Segmente Energiemanagement und Produktionsmanagement. In diesen bei-den Sparten habe der Konzern 2018 einen Umsatz von insgesamt 199,2 Mio. Euro erwirtschaftet - 7,0% mehr als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland sei der Umsatz sogar um 10,5% auf 115,7 Mio. Euro gestiegen. Dabei handle es sich um rein organisches Wachstum, denn der im vergangenen Jahr von der BTC AG übernommene Smart-Grid-Bereich PRINS der BTC AG zähle erst seit dem 1. Januar 2019 zur PSI-Gruppe.Erwähnenswert sei in diesem Zusammenhang noch, dass zwei weitere Akquisitionen geprüft würden - eine davon in der Autoindustrie und eine in der Smart-Grid-Branche. Der auf das Lizenz-, Wartungs- und Beratungsgeschäft entfallende Umsatzanteil habe sich im vergangenen Jahr von 49,5% auf 52% erhöht. Das Gute daran: Dieses Geschäft sei margenstärker und konjunkturunabhängiger als das Projektgeschäft und der Verkauf von Handelsware. Ende 2018 habe dessen Umsatzanteil im Segment Produktionsmanagement 68% und im Energiemanagement 37% betragen. Letztgenannter Umsatzanteil solle aber mittelfristig deutlich steigen, weil PSI immer mehr Stromnetzbetreiber dabei unterstütze, die mit der Energiewende einhergehenden Herausforderungen zu meistern.PSI plane 2019 laut Vorstandschef Dr. Harald Schrimpf, den Umsatz auf 220 Mio. Euro und das EBIT auf 17 Mio. Euro zu steigern. Man sei also im Jubiläumsjahr weiter auf Wachstum gepolt und das könnte weiter so bleiben. Dafür würden die boomende Elektromobilität, die voranschreitende Energiewende, die Umsetzung vieler Industrie-4.0-Projekte mit selbstorganisierender Schwarmfertigung und die Tatsache, dass im Logistiksektor zum Teil völlig veraltete Softwarelösungen dringend ausgetauscht werden müssten, sprechen.Um mit innovativen Produkten optimal von diesen Megatrends zu profitieren, werde PSI weiterhin kräftig in Forschung und Entwicklung investieren. Schon 2018 seien hierfür rund 22 Mio. Euro beziehungsweise 11% des Umsatzes verwendet worden. Angesichts der guten Wachstumsperspektiven sei die PSI-Aktie ein interessantes Investment, wenngleich mit einem erwarteten 2019er KGV von 22,7 kein Schnäppchen. Würden die Analysten recht behalten, könnte das KGV bereits 2020 aber auf 19 sinken. (Ausgabe 07/2019)