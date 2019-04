Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (05.04.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Die Transformation vom Projekthaus zum umfassenden Produktanbieter mache sich unverändert positiv im Zahlenwerk der PSI Software AG bemerkbar. Immerhin seien 2018 bereits zwei Drittel der Produkte auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt gewesen. Aber PSI arbeite weiterhin an der Erneuerung der Produktbasis und investiere dabei auch weiter massiv in Forschung und Entwicklung.Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr habe sich der Trend zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse fortgesetzt. Vor allem in den Bereichen Energieversorgung und Logistik würden sich weitere Wachstumspotenziale eröffnen. Die wachsende Vernetzung in Bereichen wie Elektrizität oder Verkehr spiele PSI ebenfalls in die Karten. Mit der Übernahme von PRINS habe die Gesellschaft zudem ihre Position bei Netzleitsystemen weiter ausgebaut.Umfangreiches Potenzial mache der Vorstand auch durch den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge sowie die damit verbundenen Investitionen in Fertigungsprozesse und Software aus. Auch der Aufbau einer Ladeinfrastruktur und deren Management würden neue Lösungen erfordern. Hier sei PSI mit neuen Produkten bereits hervorragend aufgestellt.Im kommenden Jahr prognostiziere der Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,95 Euro je Aktie, was einem aktuellen KGV von 18,5 entspreche. Aufgrund der großen Veränderungen in vielen Segmenten gehe er auch in den Folgejahren von steigenden Umsatz- und Ergebniszahlen aus. Angesichts des Auftragsbestands von 139 Mio. Euro zu Jahresbeginn sehe er gute Voraussetzungen, dass PSI die eigene Prognose für 2019 zumindest erfüllen könne.Seit der letzten Empfehlung habe der Aktienkurs um gut 13 Prozent zugelegt. Der Analyst sehe hier aber weiteres Steigerungspotenzial.Vor allem vor dem Hintergrund des erwarteten deutlichen Ergebniswachstums in 2020 erhöht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die PSI-Aktie von 20,00 auf 21,00 Euro und bekräftigt seine Empfehlung, das Papier zu kaufen. (Analyse vom 05.04.2019)